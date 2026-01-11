Herido un motorista de 19 años tras un accidente en la LR-458, en Agoncillo

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años y vecino de Lardero ha resultado herido esta tarde tras sufrir un accidente con su moto en la LR-458, en la entrada de la localidad riojana de Agoncillo.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso ha tenido lugar sobre las 14,55 horas de este domingo y hasta el lugar de los hechos se han personado los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se alerta a Guardia Civil.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al hospital San Pedro de Logroño.