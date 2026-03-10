Herido un motorista de 49 años tras atropellar a un peatón en la Avenida de Burgos de Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 49 años ha resultado herido esta tarde tras atropellar a un peatón en la Avenida de Burgos, número 9, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el aviso del suceso ha sido sobre las 18,35 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el motorista herido ha sido trasladado al servicio de urgencias del hospital San Pedro.