Herido un motorista de 55 años tras la colisión con un vehículo en la LR-134, en Arnedo

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LOGROÑO 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un motorista de 55 años ha resultado herido esta mañana tras sufrir un accidente de tráfico por la colisión entre un turismo y su moto en la LR-134, en el término municipal de Arnedo.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el suceso se ha producido sobre las 10,15 horas de este martes y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y se movilizan recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS Rioja.

Según informan los recursos desplazados al lugar, el herido ha sido trasladado en ambulancia al Hospital Universitario San Pedro de Logroño.