Herido un motorista tras una caída en la calle Gustavo Adolfo Bécquer de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un joven de 19 años ha resultado herido esta tarde tras sufrir una caída con su moto en la calle Gustavo Adolfo Bécquer, número 2, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, un particular ha dado aviso del suceso sobre las 14,55 horas de este jueves y hasta el lugar de los hechos se han personado efectivos de la Policía Local de Logroño y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, el joven herido ha sido trasladado al Hospital San Pedro.