Herido un motorista tras colisionar contra un turismo en la Avenida de Colón de Logroño

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LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un motorista ha resultado herido este mediodía tras sufrir una colisión contra un turismo y quedarse atrapado debajo del vehículo en un suceso ocurrido en la confluencia de la calle Luisa Marín Lacalle y Avenida de Colón, en Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, el accidente se ha producido sobre las 14,30 horas de este jueves y hasta el lugar se han personado efectivos de la Policía Local. También se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Logroño.

Tras su intervención, los bomberos han informado de que, en coordinación con los sanitarios, han procedido a la extracción del motorista, el cual ha sido posteriormente trasladado al servicio de urgencias del Hospital Universitario de San Pedro para su valoración.