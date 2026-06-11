Un herido por salida de vía de su vehículo en la N-232 en Fuenmayor

Archivo - Urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre fue descarcelado de su vehículo y trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico, por salida de vía del turismo, en el punto kilométrico 419 de la N-232, en el término municipal de Fuenmayor.

Fue a última hora del miércoles cuando un particular dio aviso del suceso. Desde el Centro Coordinador de Emergencias se dio aviso a Guardia Civil y al servicio de mantenimiento de carreteras Aceinsa, así como se movilizó Bomberos de Logroño y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.