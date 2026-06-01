Heridos los dos ocupantes de una motocicleta tras sufrir una caída en la Gran Vía de Logroño

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LOGROÑO 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Dos personas, un hombre y una mujer, han resultado heridas a primera hora de esta tarde tras sufrir una caída con su motocicleta en la calle Gran Vía, número 75, de Logroño.

Según informan desde SOS RIOJA 112, ha sido la propia Policía Local quien ha dado aviso del suceso sobre las 14,00 horas y hasta el lugar de los hechos se han personado también los recursos sanitarios del Servicio Riojano de Salud.

Finalmente, los dos ocupantes de la moto han sido trasladados al servicio de urgencias de la Clínica Los Manzanos.