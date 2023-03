Hermoso de Mendoza confirma que se actuará "en fechas muy próximas" en las Cien Tiendas, que estarán para abril de 2024

LOGROÑO, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Pablo Hermoso de Mendoza, ha confirmad este martes que, por parte municipal, se espera poder actuar "en fechas muy próximas" en las Cien Tiendas. Unas obras para las que ha calculado que estén finalizada "para marzo o abril de 2024", por lo que ha asegurado que los fondos europeos asignados a estos trabajos "no están en riesgo".

Así lo ha reseñado el primer edil logroñés a preguntas de los medios de comunicación, tras la firma esta mañana del Convenio de Capitalidad para la ciudad. La previsión, ha recoradado, "contempla que para septiembre de 2023 esté licitado y adjudicado a una nueva empresa los trabajos que quedan por completar y el arreglo de las deficiencias".

De este modo, y con un plazo estimado para estas obras de seis meses, el mandatario municipal ha calculado que "estarán acabadas para marzo o abril de 2024", de manera que, contando con que la asignación de los fondos UE se extiende hasta junio del año próximo, ha considerado que "no están en riesgo para nada".

Ha apuntado, con todo, que "hay cierta inquietud por dos zonas concretas, con problemas de seguridad evidentes": la zonas vallada "y en una situación lastimosa" junto a Vara de Rey; y otra zona, también vallada, en este caso, cerca de Avenida de Colón.

"Estamos trabajando para poder recuperar la capacidad del Ayuntamiento de actuar en estos espacios", ha explicado Hermoso de Mendoza, quien, en este sentido, ha asegurado que "en cuanto tengamos la posibilidad jurídidca para hacerlo, tenemos al Parque de Servicios preparado para entrar".

Ha incidido en que "cuando se trata de una cesión a una empresa", como en este caso, "tenemos que recuperar la capacidad para actuar" en el entorno de los trabajos, especialmente teniendo en cuenta que la temporada de primavera está ya en marcha, lo que supondría más actividad comercial para la zona.

Una posibilidad de acceder a los terrenos de las obras, ha subrayado el alcalde de Logroño, que se producirá "en fechas muy próximas, para poder entrar a trabajar y eliminar esos espacios que hay que arreglar no solo por estética sino sobre todo por seguridad". "Los fondos europeos no están en riesgo -ha finalizando insistiendo- no podemos perder ni un euro que tanto esfuerzo y trabajo ha costado conseguir".