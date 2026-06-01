Herranz reclama flexibilizar la normativa ambiental para facilitar la limpieza de montes y prevenir incendios

Archivo - La eurodiputada del Grupo Partido Popular Europeo, Esther Herranz - PPE - Archivo

LOGROÑO, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y vicepresidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento europeo, Esther Herranz, ha apelado hoy a la prevención real de incendios forestales en la reunión de dicha comisión celebrada esta tarde en Bruselas, donde ha hecho una defensa firme del mundo rural y de su papel histórico en la conservación de los montes. Herranz ha urgido a la Comisión Europea a eliminar las trabas burocráticas y legales y tocar normativas como la Red Natura o el reglamento de sumideros de carbonos (LULUCF) para permitir que la población del mundo rural pueda limpiar los bosques y crear cortafuegos.

"Hay que darles la oportunidad de hacer lo que siempre han hecho para evitar la acumulación de masa combustible en periodos de riesgo. Hay que permitirles trabajar como han trabajado siempre creando cortafuegos y herramientas de prevención para evitar que los incendios, que lamentablemente se producen incluso de forma natural, se extiendan a grandes superficies", ha defendido.

Tras analizar los datos de 2025, Herranz ha advertido de que los incendios forestales se han convertido en una tendencia estructural y en un problema común a los 27 estados miembros, donde además "las campañas empiezan antes, duran más, son más intensas y avanzan hacia latitudes donde antes no existían". Ante esto ha criticado que los países sigan trabajando de forma paralela pero no colaborativa.

Por ello, ha exigido pasar de una cooperación orientativa a una colaboración obligatori entre administraciones también dentro de los mismos países: "Esto ya no es un problema político, es un problema de sentido común y de dignidad. No podemos decir que mantenemos el medio ambiente si somos incapaces de colaborar en su gestión".

Por otro lado, la política riojana ha preguntado a la Comisión Europea qué se va a hacer este verano de 2026, teniendo en cuenta que las instituciones fían los recursos económicos al próximo Marco Financiero Plurianual a largo plazo, "¿con qué dotaciones vamos a contar este verano?", ha preguntado a la comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, quien en su réplica ha recalcado la disponibilidad de 2.300 millones de los fondos de cohesión, 1.000 millones de los fondos agrícolas y otros 2.200 millones del mecanismo de recuperación y resiliencia que también pueden ser destinados para combatir los incendios forestales.

Por otra parte, la comisaria también ha convenido con Herranz esta tarde en la necesidad de prevenir y gestionar mejor el bosque y el combustible reconociendo la importancia de limpiar el exceso de masa vegetal.