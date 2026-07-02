Holika arranca su edición más ambiciosa con el espectacular show del Padre Guilherme y un videomapping sobre la Catedral

Holika arranca su edición más ambiciosa con el espectacular show del Padre Guilherme y un videomapping - HOLIKA

LOGROÑO, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Holika Festival ha dado este miércoles el pistoletazo de salida a su edición 2026 con uno de los momentos más especiales y simbólicos de su historia.

La jornada inaugural estuvo marcada por la actuación del Padre Guilherme, que ofreció un espectáculo único frente a la Catedral de Calahorra, convirtiendo este emblemático espacio patrimonial en el escenario de una experiencia audiovisual sin precedentes.

Miles de asistentes presenciaron un show que combinó música electrónica, emoción y una cuidada narrativa visual, reforzando el carácter diferencial de Holika como un festival capaz de ir mucho más allá del formato musical convencional.

La actuación del artista portugués estuvo acompañada por un espectacular videomapping proyectado sobre la fachada de la catedral, generando un diálogo único entre patrimonio, tecnología y sonido.

Este espectáculo supuso además un hito dentro de la trayectoria del propio Padre Guilherme, al tratarse de su primer show de estas características, con una producción especialmente diseñada para integrar su propuesta artística con el valor arquitectónico y simbólico del entorno.

La combinación entre beats electrónicos, espiritualidad y visuales monumentales dio lugar a una puesta en escena de enorme fuerza estética y emocional.

PROGRAMA DEL JUEVES.

Tras esta impactante apertura, Holika se prepara para desplegar desde este jueves su edición más ambiciosa hasta la fecha, con una producción de gran formato que vuelve a situar al festival entre los más espectaculares del panorama nacional.

El recinto albergará el escenario principal más grande de España, una estructura monumental con más de 100 metros de frontal y una altura superior a los 20 metros en su punto central.

La caja escénica contará con más de 18 metros de boca, presidida por una imponente pantalla LED de alta resolución de 18 x 9 metros, integrada dentro de un montaje visual sin precedentes.

En total, el Main Stage reunirá más de 500 m2 de pantallas LED distribuidos en 87 metros de fachada, acompañados por más de 200 proyectores de iluminación espectacular y láser, además de un sistema de sonido de más de 180 kW de potencia.

La producción se completa con más de 100 focos inteligentes, 20 láseres de alta potencia y un potente despliegue de efectos especiales diseñado para elevar cada show a una experiencia inmersiva.

A partir del jueves, Holika entrará de lleno en su programación principal con una jornada que marcará el inicio de cuatro días de música, espectáculo e inmersión temática.

El público podrá disfrutar de grandes nombres internacionales como Alok, Timmy Trumpet, Korolova, MATTN, Mariana BO, Yves V y Wukong, en una primera gran jornada que ya anticipa la magnitud artística de esta edición.

Todo ello convivirá con la ambiciosa tematización The Eternal Flame, inspirada en la Antigua Roma, que transformará el recinto en una ciudad viva con desfiles, performances, instalaciones inmersivas y el impactante Circus Maximus, una de las grandes producciones visuales del festival.

Con este arranque, Holika 2026 confirma su apuesta por seguir ampliando los límites del formato festival, combinando música, tecnología, narrativa visual y espectáculo en una experiencia única que vuelve a convertir Calahorra en uno de los grandes epicentros del verano musical.

El apoyo institucional del Consistorio calagurritano ha sido clave en la consolidación de Holika en Calahorra integrando a la ciudad en el circuito nacional e internacional de grandes festivales. El festival Holika está organizado por Burcor Producciones con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja.