Un hombre de 42 años trasladado al San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 42 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico, a las 17,08 horas, a la altura del número 22 de la calle Francisco de Quevedo de Logroño, al chocar contra una pared, según ha informado el SOS Rioja 112.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.