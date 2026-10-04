Un hombre de 43 años arrollado con su moto por un turismo en el Camino del Cristo de Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 43 años ha sido arrollado, a las 12,12 horas, con su moto por un turismo en el Camino del Cristo de Logroño, siendo trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.
Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.
SALIDAS DE VÍA EN CALAHORRA Y ALDEANUEVA DE EBRO
Posteriormente, a las 13,51 horas, una mujer de 50 años ha sido trasladada al Hospital de Calahorra, tras salirse de la vía, a la altura del número 74 de la calle Bebricio de Calahorra,
Desde el SOS Rioja se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.
Ya, a las 17,08 horas, varios particulares han informado de la salida de vía de un turismo en la LR-115, en el punto kilométrico 43, en el término municipal de Aldeanueva de Ebro.
Desde SOS Rioja se ha dado aviso a Guardia Civil y movilizado Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud. Tras la actuación de los Bomberos, estos informan de que ha sido necesario excarcelar a una de las pasajeras, que se encuentraba atrapada en el interior del vehículo. La afectada ha sido trasladada al Hospital San Pedro.