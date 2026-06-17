Un hombre de 54 años herido en un accidente de tráfico en Logroño con colisión de tres vehículos

Archivo - Urgencias del hospital San Pedro de Logroño
Archivo - Urgencias del hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: miércoles, 17 junio 2026 9:40
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   LOGROÑO, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 54 años resultó herido, y fue trasladado al Hospital San Pedro, en un accidente de tráfico, que se produjo a última hora del martes, en Logroño al colisionar tres vehículos en la calle Salustiano Olózaga, en su llegada a Avenida Madrid, según ha informado el SOS Rioja 112.

   Fue un particular el que dio aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se informó a Policía Local de Logroño y se movilizaron recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

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