Un hombre de 62 años, herido esta mañana al chocar un turismo y una moto en la Circunvalación de Logroño

LOGROÑO, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 62 años ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en la Circunvalación de Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 9,51 horas de este viernes, un particular ha comunicado al Centro de la colisión de un coche y una motocicleta a la altura del kilómetro km 7, dirección Zaragoza, de la LO-20, en el término municipal de Logroño.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y a la Empresa de mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Policía Local de la ciudad.

A consecuencia del siniestro, ha resultado herido un varón, de 62 años y vecino de Logroño, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la capital riojana.