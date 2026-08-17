Un hombre de 62 años trasladado al San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico en Cenicero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 62 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un accidente de tráfico, a las 05,07 horas, al colisionar con alcance un turismo y un camión, a la altura del punto kilométrico 108 de la AP-68, en el término municipal de Cenicero, según ha informado el SOS Rioja 112.
Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio riojano de salud.