Un hombre de 67 años es trasladado al Hospital Los Manzanos tras el choque entre un turismo y una bicicleta

Archivo - Hospital Viamed Los Manzanos - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 67 años ha sido trasladado al Hospital Los Manzanos tras el choque entre un turismo y una bicicleta en la calle Duques de Nájera de Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 11:42 horas de hoy, el Centro de Emergencias ha recibido el aviso de la colisión entre un turismo y un ciclista en la rotonda de la calle Chile con Duques de Nájera, en Logroño.

Desde el Centro Coordinador se ha informado a Policía Local de Logroño y se han movilizado los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender al herido.

Se trata de un hombre de 67 años que finalmente ha sido trasladado al Hospital Viamed Los Manzanos.