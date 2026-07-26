Un hombre de 70 años es trasladado al Hospital San Pedro tras la colisión de un coche y una motocicleta

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años, y vecino de Haro, ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras la colisión de un coche y una motocicleta en Herramelluri, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 13:11 horas, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la colisión de un coche y una motocicleta a la altura del KM-9,500 de la LR-201, término municipal de Herramelluri.

Desde SOS Rioja se han movilizado Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil.