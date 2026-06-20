Un hombre de 72 años, herido tras una caída de una moto en Muro en Cameros

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LOGROÑO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico que ha sufrido con su motocicleta, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,26 horas de este sábado, un particular ha alertado a SOS Rioja 112 de un accidente de tráfico, por caída de un motorista, en la LR-245, p.k. 6, del término municipal de Muro en Cameros.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado igualmente a Guardia Civil.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido el motorista, un varón de 72 años, que ha tenido que ser trasladado al Servicio de Urgencias de la Clínica Los Manzanos de Lardero.