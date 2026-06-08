Un hombre de 76 años, herido tras chocar su vehículo contra varios aparcados en Ausejo

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LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años ha resultado herido esta pasada tarde-noche en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Ausejo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,11 horas de este domingo, varios particulares han informado a SOS Rioja de un accidente de tráfico ocurrido en la calle Turriente, en el municipio de Ausejo, donde un turismo ha colisionado contra varios vehículos que se encontraban estacionados.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado de inmediato a Guardia Civil y se han movilizado Bomberos del CEIS Rioja, así como recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, el conductor del turismo, un varón de 76 años, ha sido evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.