Un hombre de 76 años, trasladado al San Pedro tras un choque entre dos turismos en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 76 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, tras un accidente de tráfico ocurrido en la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 20,35 horas de este miércoles, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión entre dos turismos en la calle Lope de Vega, en Logroño.

Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, uno de los afectados, un hombre de 76 años, ha tenido que ser trasladado al servicio de urgencias del Hospital San Pedro de la capital riojana.