Un hombre de 77 años, herido esta mañana tras un choque de un turismo con una bici en Logroño

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LOGROÑO, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 77 años ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,13 horas de este lunes, un particular ha alertado a SOS Rioja 112 de un accidente de tráfico, por colisión de un turismo con un ciclista en la rotonda de Avenida de la Sierra con la calle Sequoias de la capital riojana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido un varón de 77 años, vecino de Logroño, que ha tenido que ser trasladado al Servicio de Urgencias de la Clínica Los Manzanos de Lardero.