Un hombre de 79 años, trasladado al San Pedro tras ser atropellado esta mañana en Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, tras haber sido atropellado en el centro de la capital riojana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 10,36 horas de este domingo, SOS Rioja ha recibido una llamada de urgencia a través del número 112 que comunica el atropello por un turismo a un varón, en la calle Alcalde Emilio Francés número 7, en término municipal de Logroño.

Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizan a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud para atender al herido.

Se trataba de un varón de 79 años y vecino de Logroño que, tras ser atendido en el lugar, ha tenido que sero evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de la ciudad.