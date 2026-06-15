Un hombre de 79 años es trasladado al San Pedro tras sufrir un atropello en Logroño

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 79 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño tras sufrir un atropello en Logroño, tal y como ha informado el SOS Rioja.

A las 10:40 horas de hoy, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias del atropello de un peatón en la confluencia de la Avenida de la Solidaridad con la calle Albia de Castro, en Logroño.

Desde SOS Rioja se ha informado a Policía Local y se han movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.