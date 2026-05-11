Un hombre de 80 años trasladado al San Pedro al sufrir un accidente de tráfico en Albelda

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 11 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 80 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro al sufrir un accidente de tráfico, a las 10,32 horas, por salida de vía de un vehículo en el punto kilométrico 316 de la N-111 en Albelda de Iregua, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil, mantenimiento de carreteras y se ha movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.