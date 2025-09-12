Un hombre, herido al chocar un turismo y un camión en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico, entre un turismo y un camión, ocurrido esta mañana en Logroño, según los datos del Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,20 horas de este viernes, un particular ha llamado a SOS Rioja para informar de una colisión entre un turismo y un camión en el camino Valdegastea de Logroño.

Desde este Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se ha movilizado recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente, el ocupante y conductor del turismo, un hombre de 62 años, ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la capital riojana.