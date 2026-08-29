Un hombre, herido esta mañana al chocar su patinete contra una furgoneta en Lardero

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal de Lardero, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 8,46 horas de este sábado, varios particulares han informado al Centro Coordinador de Emergencias de la colisión entre una furgoneta y un patinete eléctrico, en una rotonda de la Avenida San Marcial, en el término municipal de Lardero.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y se ha informado igualmente a Policía Local del municipio.

Como consecuencia del accidente, un varón de 28 años y vecino de Logroño, ha precisado de asistencia sanitaria y ha terminado siendo evacuado en ambulancia al servicio de urgencias del Hospital Universitario de San Pedro de Logroño.