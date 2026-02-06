Un hombre, herido al salirse de la vía y volcar su coche en la LR-111 en Haro

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera LR-111, en el término municipal de Haro, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 22,18 horas de este jueves, varios particulares han alertado al Centro Coordinador de Emergencias de la salida de vía y posterior vuelco de un turismo en la carretera LR-111, a la altura de la salida de la AP-68, en Haro.

Desde SOS Rioja se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de CEIS Rioja, recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud y mantenimiento de AP-68.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido un hombre de 61 años, que ha tenido que ser trasladado a Hospital San Pedro de Logroño.