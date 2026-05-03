Un hombre, trasladado al San Pedro tras volcar esta mañana su coche en la N-232 en Murillo

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, tras sufrir esta mañana un accidente de tráfico en la N-232 en el término municipal de Murillo de Río Leza, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,15 horas de este domingo, varios particulares han alertado a SOS Rioja 112 de un accidente de tráfico, por salida de vía y vuelco de un turismo, en la N-232, p.k. 390.300, del término municipal de Murillo de Río Leza.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud, a la Empresa de Conservación de Carreteras Villar (LO.02) y se ha notificado a Guardia Civil.

Tras ser descarcelado el accidentado, que se encontraba atrapado en el interior del turismo siniestrado, los recursos sanitarios han trasladado al herido, un varón de 34 años, al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño.

Hacia las 9 horas, el vehículo siniestrado ha sido retirado de la calzada y la carretera ha quedado ya despejada para la circulación sin más incidencias.