El hospital de Calahorra estrena un box para tratamiento hemodiálisis a pacientes con riesgo de enfermedad infecciosa - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, junto a la jefa de Servicio de Nefrología, Emma Huarte, han visitado las nuevas instalaciones para tratamiento de hemodiálisis que han sido habilitadas en el hospital comarcal para mejorar la atención a pacientes dializados.

En concreto se trata de un nuevo box anexo a la zona común de prestación de este procedimiento médico que se ha construido para que pacientes con riesgo de enfermedades infecciosas puedan recibir tratamiento individualizado. Es una habitación aislada de 21,50 metros cuadrados, con aseo propio y adecuada ventilación natural que se limpia y desinfecta de manera específica después de cada sesión. De este modo se extrema la seguridad del paciente, así como su confort y privacidad.

La obra comenzó a principios de año y acaba de concluir de modo que las nuevas instalaciones ya han comenzado a utilizarse. En este box se ha habilitado un puesto, pero hay espacio para dos en caso de ser necesario, de modo que la capacidad de la unidad ha pasado de los 17 sillones (camas si así lo precisa el enfermo) actuales a 19.

La mejora de las infraestructuras del Servicio de Nefrología en el Hospital de Calahorra ha venido además acompañada de otras mejoras que han supuesto el incremento de la calidad en la asistencia sobre todo a los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada.

Desde la integración del hospital comarcal se llevó a cabo la reorganización de la actividad, impulsándose además la puesta en marcha de consultas monográficas, consiguiendo una atención más focalizada, homogénea y adaptada a las necesidades de los pacientes con distinto perfil, favoreciendo la continuidad asistencial y un seguimiento más estrecho y personalizado de los casos.

Estas mejoras han sido además posibles gracias al refuerzo de la plantilla de profesionales que desde el Servicio de Nefrología del SERIS atienden a los pacientes de Calahorra y de toda La Rioja Baja. Hace un año se incorporó un nefrólogo más y a principios de este año una enfermera con la que se reforzó el equipo de atención a pacientes dializados.

La suma de efectivos de todas las categorías profesionales, junto a la incorporación de nuevos perfiles profesionales y mejoras en las condiciones laborales es una de las líneas que desde el SERIS se está siguiendo para potenciar el Hospital de Calahorra, que el año pasado alcanzó además la consideración de Hospital Universitario.

Asimismo, se ha ido incrementando la cartera de servicios, con importantes avances en especialidades tan demandas como Oftalmología o Dermatología, con herramientas de innovación como el DORIA para el cribado oftalmológico o la Teledermatología que han logrado rebajar hasta el 90% las listas de espera en primeras atenciones.

El Gobierno de La Rioja está, asimismo, invirtiendo en mejora de las instalaciones, como en el caso del box de Nefrología, o el ambicioso proyecto de ampliación que incrementará un 40% el número de consultas y dotará al centro de un nuevo gimnasio de rehabilitación de 500 metros cuadrados.