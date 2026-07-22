Hospital Calahorra incorpora 25 nuevos profesionales reforzando crtera de servicios y garantizando atención de calidad

El Hospital de Calahorra incorpora 25 nuevos profesionales - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Calahorra ha incorporado a 25 nuevos profesionales reforzando su cartera de servicios y garantizando una atención de calidad. En los últimos meses se han incorporado 15 facultativos y 10 enfermeras, en un proceso de captación de talento que continúa.

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, y la directora del Hospital Universitario de Calahorra, Patricia Martín Rico, se han reunido con los nuevos profesionales que en estos últimos meses se han incorporado al equipo de atención sanitaria del hospital comarcal.

En total son 25 profesionales, 10 enfermeras y 15 facultativos. Con ellos se han reforzado numerosas áreas y servicios. En concreto los nuevos médicos son especialistas de: Urgencias, Pediatría (3), Alergología (2), Otorrinolaringología (2), Oftalmología, Anatomía Patológica, Reumatología, Ginecología, Cirugía, Dermatología y Medicina Interna.

Algunos de estos sanitarios terminaron la residencia recientemente en el Servicio Riojano de Salud y han decidido continuar ejerciendo en el SERIS, aunque también hay jóvenes llegados de otras comunidades y varios profesionales ya con años de experiencia que han optado por Calahorra en los últimos concursos de traslados.

Como ha señalado la consejera, "la incorporación de estos profesionales es la mejor demostración de la buena marcha del hospital comarcal, que está atrayendo talento y consolidando una plantilla que garantiza la atención de calidad que desde el SERIS queremos procurar a los vecinos de La Rioja".

El Gobierno de La Rioja, ha continuado María Martín, "ha hecho esta Legislatura una apuesta importantísima por el Hospital de Calahorra, que por cierto hace unos meses alcanzó la consideración de universitario".

"Se está invirtiendo mucho en infraestructuras, en tecnología, en innovación y estas decisiones se están valorando porque los profesionales quieren venir a trabajar aquí", ha reseñado.

En este sentido se han manifestado los nuevos especialistas del Hospital de Calahorra, que han destacado las virtudes de un hospital comarcal como éste, integrado en un gran sistema de salud como el riojano.

Asimismo, han hecho hincapié en el buen ambiente de trabajo con positivas sinergias tanto dentro de los propios equipos como entre distintos servicios y especialidades.