Hospital de Calahorra ha reducido un 90% la lista de espera de Oftalmología con Sistema de Diagnóstico Robotizado de IA - FERNANDO DIAZ

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, ha mantenido una reunión en el Hospital Universitario de Calahorra con su directora, la doctora Patricia Martín Rico, y con el jefe de Servicio de Oftalmología del Servicio Riojano de Salud, el doctor José Luis del Río, para conocer los primeros resultados tras la implantación del Sistema de Diagnóstico Robotizado con Inteligencia Artificial 'DORIA' en el hospital comarcal.

Esta herramienta fue incorporada en Calahorra en el mes de octubre, siendo en estos momentos el tercer hospital de toda España que dispone de ella. En apenas dos meses y medio de funcionamiento, ha logrado reducir las listas de espera de Oftalmología en un 90 por ciento, con datos tan evidentes como haber pasado de 2.100 pacientes esperando a 15 de octubre a 222 el 31 de diciembre de 2025 y de registrar una demora en la atención de más de un año en el pasado verano a 37 días en la actualidad.

Este equipo de alta tecnología robotizada ofrece una revisión muy completa de la visión del paciente al realizar una variedad de pruebas oftalmológicas a las que aplica algoritmos de IA, ofreciendo un informe con imágenes, datos y valoraciones para su posterior dictamen médico a cargo del oftalmólogo.

Se trata de un sistema dotado de la tecnología más avanzada, de modo que logra diagnósticos más precisos, facilitando la toma de decisiones, y una atención más ágil. Permite un examen ocular sin necesidad de dilatar la pupila del paciente, logrando así mayor confort, más independencia a la hora de acudir a la consulta y reducir el tiempo de ejecución de la prueba. Su acción permite cribar la patología más banal de la que requiere mayor atención, mejorando la eficiencia y eficacia asistencial a través de diagnósticos más tempranos.

En concreto en estos meses de funcionamiento en el hospital de La Rioja Baja, el 41,6 por ciento de los pacientes atendidos solucionaron el problema tras la valoración del robot y su posterior validación por el oftalmólogo, no existiendo patología o detectándose únicamente un defecto de refracción que concluyó con su correspondiente graduación para llevarla a la óptica.

El DORIA destaca en tres ámbitos:

1. Precisión diagnóstica: realiza más de 100 mediciones de distintos parámetros que facilitan el diagnóstico al oftalmólogo. La prueba incluye datos de agudeza visual y anamnesis (información detallada de síntomas, historia clínica, antecedentes)

2. Alta capacidad de atención: Es capaz de hacer 20 pruebas en 6/8 minutos. Entre 500 y 600 pacientes al mes.

3. Instrumento al servicio del especialista: Al final del proceso es el especialista el que confirma o no el diagnóstico de la IA y propone un plan terapéutico.

La incorporación de la Inteligencia Artificial para abordar las patologías oculares es parte de la estrategia que el Servicio Riojano de Salud ha impulsado a fin de mejorar la calidad en la atención en una de las especialidades con mayor lista de espera del Sistema Nacional de Salud, muy ligada al envejecimiento de la población.

A este objetivo se suma también la incorporación de Optometristas, como nuevo perfil profesional, y la implementación de consultas de Teleoftalmología. Asimismo, la puesta en marcha del nuevo Centro de Especialidades y Cirugía Mayor Ambulatoria 'Adoración Sáenz', con tres quirófanos exclusivamente dedicados a Oftalmología y nuevas consultas, incrementará y mejorará la atención en esta especialidad en La Rioja.