El hospital San Pedro ofrecerá la posibilidad de vacunarse sin cita previa la próxima semana de 17,00 a 19,00 horas

LOGROÑO 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con el fin de mejorar la cobertura de vacunación de gripe y covid de los riojanos, el salón de actos del hospital San Pedro de Logroño ofrecerá la posibilidad de acudir sin cita previa la próxima semana, del 24 al 28 de noviembre, en horario de 17,00 a 19,00 horas.

Así lo han anunciado este miércoles el gerente del SERIS, Luis Ángel González, y la directora general de Salud Pública, Consumo y Cuidados, Eva Martínez, (IRAs), quienes, además, han insistido en las medidas preventivas, de promoción y de educación para la salud para evitar contraer estas infecciones respiratorias.

El Servicio Riojano de Salud puso en marcha hace varias semanas el Plan de Contingencia frente a la gripe y otras enfermedades respiratorias agudas con el fin de disminuir el impacto de estas infecciones y evitar la sobrecarga del sistema sanitario para la temporada otoño/invierno 2025-2026.

Para ello se desarrollan medidas y protocolos tanto en Atención Primaria, como Hospitalaria y en el ámbito sociosanitario dentro del plan integral de las residencias de mayores. Es el segundo año en el que se despliega en La Rioja, con una estructura escalonada que permite activar progresivamente los recursos adicionales en función de los indicadores epidemiológicos.

Como han afirmado, en estos momentos, en lo relativo a la incidencia de gripe "nos encontramos en cifras más altas" que en lo habitual a las mismas fechas de temporadas pasadas ya que lo normal es que ese pico aumente "a finales de diciembre o principios de enero aunque, como han detallado, "hay que ver cómo sigue la evolución".

En urgencias, ha dicho Luis Ángel González, la asistencia está predominando sobre todo en población infantil (de unos 60/70 a 90/100).

También ha informado que hay un incremento de la presión asistencial pero "estamos todavía en la fase 1/2 de 4 posibles". Por tanto, ha afirmado, "hay un aumento de la presión en todas las zonas básicas de salud, pero hay normalidad en la prestación asistencial".

