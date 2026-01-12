Hoy finaliza el plazo inicial para presentar los justificantes de las 'Chiquibecas' correspondientes a julio de 2025

Archivo - Escuela infantil - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hoy finaliza el plazo para presentar los justificantes de las ayudas económicas para el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años, correspondiente al mes de julio de 2025, como ha informado en un comunicado el Ayuntamiento de Logroño.

El plazo inicial para presentar el justificante de pago de la escuela infantil, bien a través del servicio 010 como de la sede electrónica del Ayuntamiento de Logroño, se abrió el pasado 26 de diciembre y finaliza hoy, 12 de enero.

Como estipulan las bases de este programa de ayudas, si no se ha presentado dicha justificación una vez transcurrido el plazo previsto, se establecerá un segundo plazo.

En él, se requerirá al beneficiario, a través del Tablón de Anuncios del Ayuntamiento de Logroño, que dicho documento sea presentado en un período adicional de quince días sea presentada.

Si en este nuevo plazo el beneficiario, que será informado, no presenta el justificante perderá el derecho a la ayuda.

En total, 696 personas se beneficiarán de estas ayudas para sumar una cuantía global de 155.860 euros, como aprobó de forma definitiva la Junta de Gobierno Local el pasado 23 de diciembre.

Las ayudas oscilan entre los 200 y los 260 euros (203 de 200 euros; 253 de 220 euros; 140 de 240 euros; y 100 de 260 euros).