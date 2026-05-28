Iberaval ya financia en La Rioja 117 millones de euros a empresas y suma cerca de 1.900 asociados en la Comunidad

Reunión Gobierno de La Rioja e Iberaval - IBERAVAL

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

Iberaval ha celebrado este jueves en La Rioja una jornada institucional, con la reunión de su Consejo de Administración correspondiente al mes de mayo en Bodegas Franco- Españolas y la participación previa de su presidente, César Pontvianne, en un encuentro con casi una veintena de entidades financieras en La Fombera, Centro Tecnológico de La Rioja, junto al presidente del Gobierno autonómico, Gonzalo Capellán.

La cita ha reunido también al gerente de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, ADER, Luis Pérez Echeguren, y al director general de Iberaval, Pedro Pisonero, en una jornada orientada a reforzar la colaboración entre la sociedad de garantía, las instituciones públicas y el sistema financiero que opera en la comunidad.

El Consejo de Administración ha permitido analizar los datos de actividad correspondientes al primer cuatrimestre del año, en el que Iberaval ha cerrado abril con un riesgo vivo -importe total de los avales vigentes- de 1.858 millones de euros, un 9,8 por ciento más que un año antes. Durante los primeros cuatro meses del año ha formalizado en toda su red operativa -presente en seis comunidades autónomas- 237,1 millones de euros en el conjunto de su actividad, frente a los 206,4 millones del mismo periodo de 2025, lo que representa un incremento del 14,9 por ciento.

La sociedad suma ya 42.333 socios, un 6,5 por ciento más que hace un año, y cuenta con un capital social suscrito de 134,6 millones de euros, con un repunte del 16,9 por ciento, tras la concreción de la integración de la SGR cántabra Sogarca.

LA RIOJA, TERRITORIO ESTRATÉGICO

La presencia del Consejo de Administración en La Rioja subraya el peso creciente de esta comunidad en la actividad de Iberaval, que opera en el territorio desde 2010 con el respaldo del Gobierno autonómico y en colaboración con ADER. En la Comunidad, Iberaval ha contribuido ya a la formalización de 302 millones de euros en avales, distribuidos en casi 3.400 operaciones empresariales.

En la actualidad, mantiene 117 millones de euros financiados, cuenta con 1.881 socios riojanos y respalda a empresas que sostienen 15.600 empleos, de los que 14.533 son fijos y 1.075 temporales. Durante el primer cuatrimestre de 2026, Iberaval ha facilitado 12,35 millones de euros en 84 operaciones en La Rioja, un 43 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. La operación media se ha situado en 144.000 euros, con un plazo medio de devolución de 91 meses. El 38 por ciento de las financiaciones formalizadas hasta abril en la comunidad se ha destinado a proyectos de inversión, mientras que el 62 por ciento ha respondido a necesidades de liquidez.

Por tamaño de empresa, las operaciones más cuantiosas se concentran en microempresas, con el 54 por ciento del total, seguidas de las pequeñas empresas, con el 40 por ciento, y las medianas, con el 6 por ciento.

INDUSTRIA, COMERCIO Y VINO

Por sectores, la industria concentra el mayor volumen de actividad financiadora reciente en La Rioja, con el 41 por ciento de los proyectos, seguida del comercio, con el 24 por ciento; la construcción, con el 14 por ciento; y los servicios, con el 9 por ciento. El peso industrial resulta especialmente significativo en la trayectoria de Iberaval en la Comunidad, dado que representa un tercio del riesgo formalizado total.

En este ámbito destaca también el sector de elaboración de vinos, que supone el 5 por ciento de los expedientes y el 10 por ciento del importe formalizado por Iberaval en La Rioja, lo que lo convierte en el principal subapartado de la actividad de la sociedad de garantía en la región.

César Pontvianne ha subrayado ante las entidades financieras que "el mejor aval de Iberaval no está sólo en sus cifras; está en las empresas que siguen abiertas, en las inversiones que se ejecutan y en los empleos que se mantienen".

En su intervención, el presidente de Iberaval ha defendido además que "la financiación también vertebra territorio", al permitir que proyectos empresariales ubicados fuera de los grandes núcleos mantengan empleo, arraigo y actividad económica.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

El acto de La Fombera ha reunido a una amplia representación del sistema financiero con presencia en La Rioja. En concreto, al Centro Tecnológico de La Rioja han acudido representantes de Abanca, BBVA, Banco Sabadell, Banco Santander, Bankinter, Caja Rural de Aragón, CaixaBank, Caja Rural de Navarra, Caja Rural de Soria, Cajamar, Ibercaja, Kutxabank, Caja Laboral, Unicaja, Deutsche Bank, Eurocaja Rural y DIR Desarrollo Inversiones Riojanas.

Iberaval ha destacado en este encuentro el papel de las entidades financieras como aliadas necesarias para mejorar el acceso al crédito de pymes, autónomos y emprendedores. La sociedad de garantía aporta análisis, respaldo y aval, mientras que la colaboración institucional con ADER permite articular bonificaciones de tipos de interés, reducción de costes, subvención de gastos de estudio y aval, y simplificación de trámites administrativos.

Con esta presencia excepcional en La Rioja, Iberaval refuerza su compromiso con una economía basada en empresas viables, financiación accesible y colaboración entre instituciones, entidades financieras y tejido productivo. Su objetivo es seguir actuando como palanca de desarrollo para la economía real riojana, especialmente allí donde el acceso al crédito resulta más complejo para las empresas de menor tamaño.