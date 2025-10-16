Ibercaja y la Federación Riojana de Baloncesto unen fuerzas para impulsar el talento joven y la cultura de superación - IBERCAJA

LOGROÑO 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja y la Federación Riojana de Baloncesto (FRB) han renovado su convenio de colaboración con el objetivo de seguir impulsando el desarrollo deportivo y educativo de los jóvenes riojanos. El acuerdo ha sido suscrito por el director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara, José Ángel Pérez, y el presidente de la FRB, Fernando Verano, en un acto que reafirma la apuesta del Banco por el deporte base, la cultura de la superación y la formación en valores.

Ibercaja continuará apoyando el Programa de Tecnificación que la FRB lleva a cabo desde hace varios años.

Este proyecto permite que más de 240 niños de categorías benjamín, alevín e infantil entrenen semanalmente en el CDM Lobete bajo la dirección de los entrenadores de las Selecciones Riojanas, quienes representan a La Rioja en los Campeonatos de España.

La colaboración incluye también el patrocinio del tradicional Día del Mini, una jornada de convivencia y deporte en la que este año participaron más de 700 jugadores y 50 equipos, consolidándose como una cita imprescindible para el baloncesto riojano.

Durante la firma, el director territorial de Ibercaja, José Ángel Pérez, ha destacado que "en Ibercaja creemos en el deporte como motor de vida sana y como escuela de valores: esfuerzo, disciplina, compromiso y constancia. Pero, sobre todo, creemos en las personas. Nos mueven las historias que hay detrás de cada atleta, cada voluntario y cada aficionado".

En todos ellos -ha añadido-, "reconocemos valores que compartimos en Ibercaja: cercanía, autenticidad, vocación e impulso, principios que también guían nuestra forma de estar presentes en la sociedad riojana".

Por su parte, el presidente de la Federación Riojana de Baloncesto, Fernando Verano, ha subrayado que "este programa de detección y desarrollo de talento nos permite ayudar a los jóvenes deportistas a crecer, no solo en el aspecto técnico, sino también en lo personal y en valores".

A lo largo de la temporada, los jugadores son evaluados mediante fichas individuales que recogen su evolución técnica, táctica y física.

La Federación trabaja en estrecha coordinación con los clubes riojanos para reforzar la formación adquirida por los deportistas en sus equipos y mejorar su desarrollo integral.

Los entrenamientos se realizan los domingos, de septiembre a mayo, y se completan con la participación en torneos frente a combinados de comunidades vecinas.

Uno de los objetivos del programa es identificar a los jugadores con mayor proyección para formar parte de las Selecciones Riojanas que competirán en los Campeonatos de España.

COMPROMISO CON LOS VALORES DEL DEPORTE

El convenio contempla la presencia del logotipo de Ibercaja en las equipaciones de las selecciones autonómicas infantiles y cadetes, masculinas y femeninas, que participan en los Campeonatos de España, así como en las selecciones U13 y U15 que compiten en los torneos nacionales de 3x3.

De este modo, Ibercaja seguirá vinculando su imagen a la Federación en todas las equipaciones de entrenamiento y competición, así como en la cartelería, campus, clinics, material promocional y soportes digitales. El acuerdo tendrá vigencia hasta el 31 de octubre de 2026.

Además, la entidad mantiene su apoyo al Club Baloncesto Clavijo y a otros proyectos deportivos en distintas comunidades autónomas, contribuyendo a impulsar el talento y el deporte como fuente de crecimiento personal y colectivo.