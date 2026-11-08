Iberia elige Marqués de Murrieta para sus experiencias más exclusivas

Marqués de Murrieta. - MARQUÉS DE MURRIETA

LOGROÑO, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Marqués de Murrieta, bodega pionera de Rioja desde 1852 y uno de los grandes referentes internacionales del vino español, alcanza nuevas cotas de exclusividad de la mano de Iberia, que ha seleccionado sus vinos para formar parte de la experiencia Business de sus pasajeros.

Esta colaboración se extiende también a la nueva Emerald Lounge Sorolla, el espacio VIP más exclusivo inaugurado recientemente por la aerolínea en la Terminal 4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Un entorno reservado a sus clientes más selectos, donde la gastronomía, el diseño y la atención personalizada se unen para ofrecer una experiencia de hospitalidad excepcional.

Dos grandes marcas españolas, referentes internacionales en sus respectivos sectores, unen así sus trayectorias en una apuesta compartida por la excelencia.

Una alianza que adquiere especial significado a las puertas de 2027, año en el que Iberia celebrará su centenario y Marqués de Murrieta conmemorará 175 años de historia.

La elección de Marqués de Murrieta refuerza su vinculación con las experiencias de máximo nivel. Presente en más de 100 países, la histórica bodega ha consolidado su protagonismo en algunos de los escenarios internacionales más prestigiosos, donde sus vinos son elegidos para acompañar grandes acontecimientos deportivos, culturales y sociales.

La Fórmula 1, la Eurocopa, la Champions League o los torneos ATP Masters 1000 son algunas de las grandes citas internacionales en las que Marqués de Murrieta ha estado presente, llevando la excelencia de sus vinos a públicos de todo el mundo.

Esta nueva alianza llega, además, tras el reconocimiento de Marqués de Murrieta como mejor bodega de Europa y tercera del mundo por la edición internacional de Forbes en su ranking The World's 50 Best Wineries 2025.

Una distinción que consolida el prestigio internacional de una casa que, desde hace casi 175 años, continúa proyectando el nombre España entre los grandes referentes del vino mundial.