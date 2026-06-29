El IER convoca el premio de investigación 'Rafael Azcona' destinado a proyectos sobre cine y fotografía en La Rioja

LOGROÑO 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos convoca el Premio de Investigación 'Rafael Azcona' 2026 destinado a financiar proyectos de investigación originales relacionados con el cine, el audiovisual y la fotografía vinculados a La Rioja, con el objetivo de contribuir al conocimiento, análisis y difusión de la cultura visual riojana. El premio, que toma su nombre del guionista y cineasta logroñés Rafael Azcona, está dotado con 3.000 euros.

La convocatoria se ha publicado hoy, 29 de junio, en el Boletín Oficial de La Rioja, abriéndose un plazo de un mes a partir del día siguiente a su publicación para la presentación de solicitudes.

Podrán concurrir a esta convocatoria investigadores a título individual, equipos de investigación y entidades legalmente constituidas. En el caso de proyectos colectivos, deberá aportarse un documento firmado por todos los integrantes en el que se especifique la participación de cada miembro y el reparto del premio en caso de resultar beneficiarios.

Los proyectos deberán ser originales y no finalizados, ya que esta ayuda está destinada a financiar investigaciones que se desarrollen tras la concesión del premio. Se admitirán trabajos relacionados con el cine, el audiovisual y la fotografía en La Rioja desde perspectivas históricas, artísticas, culturales, sociales, documentales o patrimoniales.

La solicitud deberá acompañarse de la documentación establecida en la convocatoria, que incluye, entre otros documentos, la solicitud oficial, una memoria explicativa del proyecto y las declaraciones responsables correspondientes.

El tribunal de valoración tendrá en cuenta la calidad e interés del proyecto presentado, la formación académica de la persona o equipo solicitante, así como su currículum investigador y profesional. La convocatoria seleccionará el proyecto que obtenga la mayor puntuación final conforme a los criterios establecidos.

Cada persona podrá presentar una única solicitud por convocatoria, ya sea de forma individual o como integrante de un equipo de investigación. El premio es compatible con otras ayudas destinadas a la misma finalidad, siempre que la suma de las mismas no supere el coste total del proyecto.

El abono del premio se realizará en dos fases: un primer pago del 50 % tras la concesión, y un segundo 50 % una vez entregado el trabajo final y aprobada la memoria correspondiente.

El plazo máximo de ejecución de la investigación será de un año desde la concesión del premio. Excepcionalmente, podrá concederse una prórroga cuando existan circunstancias objetivas que impidan el desarrollo normal del proyecto.

La concesión del premio no implica la publicación automática del trabajo por parte del Instituto de Estudios Riojanos. En su caso, el Consejo Académico del IER valorará posteriormente la conveniencia y condiciones de una posible edición.

La convocatoria completa puede consultarse en el Boletín Oficial de La Rioja y en la web del Instituto de Estudios Riojanos www.larioja.org/ier.