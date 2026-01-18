El IER y Fundación Caja Rioja recordarán la figura del catedrático de Historia Moderna José Luis Gómez Urdáñez

El IER Fundación Caja Rioja recordarán la figura del catedrático de Historia Moderna José Luis Gómez Urdáñez - FUNDACIÓN CAJA RIOJA

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos y Fundación Caja Rioja recordarán el martes 20 de enero la figura del catedrático José Luis Gómez Urdáñez. Será a partir de las 19,30 horas en el Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía.

El acto contará con varias intervenciones, entre ellas José Miguel Delgado Barrado, doctor en Historia Moderna, catedrático de la Universidad de Jaén y discípulo de José Luis Gómez Urdáñez. También con Lourdes Cacho, que leerá varios poemas, así como con varias piezas musicales a cargo del guitarrista José Luis Omedes.

José Luis Gómez Urdáñez (Murillo de Río Leza, 1953) falleció en Logroño el 18 de octubre de 2023 a la edad de 70 años. Experto en el siglo XVIII español, desde la creación de la Universidad de La Rioja, José Luis fue una persona completamente implicada en esta institución, dirigió el Departamento de Ciencias Humanas y los primeros cursos de verano. También proyectos de investigación sobre el V Centenario del Sitio de Logroño y el V Centenario de la visita del emperador Carlos V a Logroño.

Formó parte del Patronato de Fundación Caja Rioja desde el año 2020 y desde siempre fue un colaborador necesario de la entidad en los proyectos que llevó a cabo. El Patronato de Fundación Caja Rioja siempre destaca de él su profundo humanismo, su inteligencia y lucidez, su sentido del humor, su sabiduría y su conocimiento, que permitieron que Fundación Caja Rioja llevara a cabo iniciativas para contribuir al desarrollo social y cultural de la comunidad autónoma.