Portada del nuevo número de 'Belezos' - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER), entidad del Gobierno de La Rioja, ha presentado el número 60 de la revista 'Belezos', una publicación dedicada a divulgar la cultura popular, las tradiciones y el patrimonio cultural riojano.

Esta nueva edición, que coincide con el vigésimo aniversario de la revista, tiene como protagonistas dos efemérides destacadas: el centenario del nacimiento del guionista logroñés Rafael Azcona y los 150 años de la creación de la Institución Libre de Enseñanza.

La presentación ha servido también para agradecer a Urbano Espinosa su labor como director de la publicación durante los últimos tres años, una responsabilidad que ahora deja, aunque seguirá vinculado a ella mediante nuevas colaboraciones.

El director saliente de 'Belezos', Urbano Espinosa, ha explicado que dedicar el artículo de portada a Rafael Azcona era obligado en el año de su centenario. El trabajo, firmado por Luis Alberto Cabezón García, especialista en la figura del guionista, recorre su relación con Logroño y la huella que la ciudad dejó en su trayectoria. Espinosa ha destacado la dimensión internacional de Azcona, al que considera uno de los mejores guionistas europeos y del mundo.

La revista recuerda también la creación de la Institución Libre de Enseñanza a través de Manuel Bartolomé Cossío, nacido en Haro y figura fundamental en la dirección académica y la orientación pedagógica de esta entidad, que impulsó la renovación educativa en España.

Junto a ellos, 'Belezos' dedica espacio a otras personalidades vinculadas a la historia riojana. Es el caso de Miguel Salvador Carreras, cuya contribución resultó decisiva para la modernización musical española durante las primeras décadas del siglo XX; Maximiano Hijón Ibarra, considerado el primer arquitecto moderno de Logroño, o David Moreno Mazo, vecino de Badarán que llegó a ser alabardero de Alfonso XIII.

La publicación incluye, además, una entrevista a Ángel Ortega, responsable durante años del Archivo Catedralicio y Diocesano de Calahorra, en reconocimiento a su trayectoria investigadora y a su labor de conservación del patrimonio documental.

También aborda el papel que distintos integrantes de la familia De la Riva, originaria de Ortigosa de Cameros, desempeñaron en la industria y la sociedad barcelonesas desde finales del siglo XIX.

RECONOCIMIENTO A LA LABOR DE URBANO ESPINOSA.

La directora académica del IER, Pepa Castillo, ha agradecido a Urbano Espinosa el trabajo desarrollado durante los últimos tres años al frente de 'Belezos', una responsabilidad que deja ahora para dedicarse a otros proyectos.

Castillo ha destacado los niveles alcanzados por la revista durante esta etapa y ha señalado que, aunque Espinosa deja oficialmente la dirección, continuará colaborando con la publicación desde un segundo plano, mediante propuestas de artículos y otras aportaciones.

La música vuelve a tener un espacio destacado en esta edición, con un artículo sobre el Quinteto Mozart de Logroño y su contribución a la cultura musical riojana y a la proyección internacional de la música de plectro.

En el apartado fotográfico, Óscar Robres Medel presenta una serie de imágenes inéditas tomadas en 1913 por el geógrafo alemán Hans Praesent durante sus recorridos por el Alto Najerilla y la zona del Cidacos.

Por su parte, Julio Fernández- Sanguino Fernández y María Concepción Montoya Oliver profundizan en la relación entre Sagasta, el liberalismo y la memoria del general Torrijos, a partir del cuadro que el político riojano encargó al pintor Antonio Gibert y que se conserva en el Museo del Prado.

El número 60 se completa con una nueva entrega de 'El belez de nuestra lengua', la sección dedicada al análisis de vocablos y expresiones, que firman J. Javier Mangado Martínez y Fabián González Bachiller.

MÁS DE 1,15 MILLONES DE DESCARGAS EN DIALNET.

El gerente del IER, Óscar Robres, ha agradecido la acogida del público lector, así como el trabajo de autores y el consejo de redacción a lo largo de los 60 números publicados. También ha destacado el crecimiento de la revista en suscriptores y ventas, así como su difusión digital, con más de 1,15 millones de descargas de sus artículos en Dialnet.

Robres ha señalado que esta cifra consolida 'Belezos' como "una especie de enciclopedia de la cultura popular riojana". Según los datos facilitados por Dialnet, los artículos de 'Belezos' se han descargado 1.149.759 veces desde 2007.

El año 2026 está siendo el mejor de su historia: entre enero y octubre se han registrado 104.206 descargas, un 53 % más que en el mismo periodo de 2025 y una cifra superior a la de cualquier año completo anterior. Octubre, con 17.321 descargas, ha sido el mes con más consultas desde que la revista está en la plataforma.

La revista ya está disponible en los principales quioscos y librerías al precio de 4 euros. También puede adquirirse mediante suscripción, con envío a domicilio, por 10 euros anuales, una modalidad que incluye los tres ejemplares que se editan cada año.

Asimismo, los números anteriores de 'Belezos' pueden consultarse a través de Dialnet, el portal bibliográfico de la Universidad de La Rioja, que permite ampliar el acceso a los contenidos de la publicación mediante la consulta y descarga de sus artículos. Esta difusión se completa con la presencia de la revista en las principales redes sociales.