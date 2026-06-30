El IER y la UR firman tres acuerdos de colaboración para divulgar la producción científica de temática riojana

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja y presidente del Instituto de Estudios Riojanos, José Luis Pérez Pastor, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz. - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja y presidente del Instituto de Estudios Riojanos, José Luis Pérez Pastor, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, han mantenido hoy, 30 de junio, una reunión de trabajo para presentar el nuevo portal de publicaciones científicas del Instituto de Estudios Riojanos en formato OJS (Open Journal Systems), accesible a través de Publicaciones IER (www.publicacionesier.es), y proceder a la firma de tres acuerdos de colaboración entre ambas instituciones y la Fundación Dialnet.

En el encuentro han participado también el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca; la directora gerente de la Fundación Dialnet, Elena López; y el gerente del Instituto de Estudios Riojanos, Óscar Robres.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja y presidente del IER, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que la firma de estos tres instrumentos de colaboración supone "un espaldarazo a la labor científica del Instituto de Estudios Riojanos, una institución que cumple 80 años y que ha desarrollado grandes labores para nuestra región a efectos identitarios, científicos y divulgativos".

Asimismo, ha subrayado que este acuerdo "viene a reforzar el trabajo conjunto entre la Universidad de La Rioja, la Fundación Dialnet y el IER, en beneficio de la comunidad científica y de los riojanos".

En este sentido, ha explicado que el nuevo portal y los acuerdos firmados permiten dar un salto cualitativo en la gestión de las publicaciones científicas, en un contexto en el que la investigación "requiere de herramientas digitales avanzadas y de una mayor capacidad de difusión y alcance internacional", destacando el papel de la Universidad de La Rioja y de Dialnet como socios estratégicos en este proceso de modernización.

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Rioja ha señalado que "para la Fundación Dialnet supone una enorme satisfacción emplear nuestros recursos al servicio del Instituto de Estudios Riojanos, contribuyendo al impulso, la difusión, el impacto, la visibilidad y la profesionalización de las investigaciones, estudios y publicaciones dedicados al patrimonio cultural y científico de La Rioja".

La principal novedad presentada ha sido la puesta en marcha del nuevo portal de revistas científicas del IER en OJS, una plataforma digital destinada a modernizar la gestión editorial de las publicaciones científicas de la institución. El proyecto permitirá alojar y gestionar revistas académicas en un entorno digital unificado, adaptado a los estándares internacionales de edición científica y acceso abierto. Cada publicación contará con un espacio propio e independiente para la gestión editorial, revisión de originales, publicación de contenidos y difusión científica.

Entre las publicaciones que ya acoge el nuevo portal figuran las revistas Berceo y Zubía, dos de las principales cabeceras científicas editadas por el Instituto de Estudios Riojanos. Berceo, fundada en 1946, es la revista más veterana vinculadas al estudio de La Rioja y ha difundido durante décadas investigaciones relacionadas con la historia, la literatura, el patrimonio, el arte o la cultura riojana. Por su parte, Zubía, creada en 1983, se ha especializado en el ámbito de las ciencias naturales y experimentales, con especial atención a disciplinas como la paleontología, la geología, la biología o el medio ambiente. Ambas publicaciones constituyen una referencia en la investigación sobre La Rioja y forman parte del patrimonio científico y editorial de la comunidad.

AVANCE ESTRATÉGICO PARA DIFUNDIR EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

La implantación de Open Journal Systems representa un avance estratégico para la difusión del conocimiento científico generado en La Rioja. OJS es actualmente una de las plataformas más utilizadas internacionalmente para la edición de revistas científicas en acceso abierto y permite actualizar los procesos editoriales, mejorar la trazabilidad de los artículos y optimizar la comunicación entre autores, revisores y equipos editoriales.

Además, facilita la indexación en bases de datos académicas, incrementa la visibilidad internacional de las publicaciones y mejora la preservación digital de los contenidos científicos. El sistema incorpora herramientas específicas para la gestión de metadatos, estadísticas de consulta, interoperabilidad científica y adaptación a estándares internacionales de publicación académica.

Gracias a esta infraestructura, las revistas científicas del IER podrán aumentar su proyección, accesibilidad e impacto dentro de la comunidad investigadora nacional e internacional.

El IER ha implementado el sistema DOI (Digital Object Identifier) en sus publicaciones científicas. Esto supone la asignación de un identificador único y permanente a cada artículo o contenido publicado, similar a un "DNI digital" para los textos científicos. Este código garantiza que cada publicación pueda localizarse y citarse de forma inequívoca en cualquier parte del mundo, incluso aunque cambie la dirección web donde se aloja.

De este modo, se refuerza la estabilidad de las referencias académicas, se facilita la trazabilidad de los trabajos y se incrementa la visibilidad internacional de las investigaciones, ya que los DOI son un estándar ampliamente utilizado por bases de datos y sistemas de indexación científica.

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

Durante el acto también se ha informado de la firma de tres instrumentos de colaboración. El primero de ellos es un convenio marco entre la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos para impulsar actuaciones conjuntas en los ámbitos de la formación, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento y la promoción cultural.

El acuerdo contempla la organización conjunta de actividades científicas y culturales, el impulso de proyectos de investigación multidisciplinares, la colaboración docente e investigadora y el fomento de prácticas y trabajos académicos vinculados al IER.

El segundo acuerdo consiste en un protocolo de colaboración entre la Fundación Dialnet y el IER en el marco del proyecto Dialnet Global, orientado a reforzar la presencia digital de las publicaciones científicas riojanas y ampliar su visibilidad dentro del ecosistema académico hispano. El protocolo actualiza la colaboración existente entre ambas entidades desde 2008 y facilitará la integración de publicaciones del IER en Dialnet, así como el acceso a servicios documentales avanzados.

El tercer convenio regula el marco de colaboración entre el IER y la Fundación Dialnet para la creación y mantenimiento técnico del portal de contenidos científicos en formato OJS. El acuerdo prevé el desarrollo de una infraestructura tecnológica específica para alojar revistas científicas riojanas, incluyendo soporte técnico, actualizaciones, copias de seguridad, certificados de seguridad y asesoramiento continuo a los equipos editoriales.