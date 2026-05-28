El IES Bartolomé Cossío de Haro y la Administración acercan posturas acerca del futuro del Instituto

Archivo - Explanada frente al IES Cossío de Haro - ECOLOGISTAS EN ACCIÓN - Archivo

LOGROÑO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El equipo directivo del IES Manuel Bartolomé Cossío de Haro ha mantenido este jueves una reunión con el director general de Gestión Educativa, la inspectora jefa y el subdirector general de Infraestructuras Educativas, con el objetivo "de abordar la situación actual del centro en relación con la falta de espacios disponibles para la docencia".

Una reunión que, como indican desde el instituto, ha servido "para acercar posturas".

Durante el encuentro han presentado un informe técnico referente a la falta de espacios del centro. En dicho informe se determina "que no hay posibilidad de habilitar nuevos espacios aptos para la docencia en ninguno de los edificios del centro".

Como consecuencia de esta situación, el director general de Gestión Educativa se ha comprometido a ceder al IES Manuel Bartolomé Cossío el uso del edificio de la Escuela Oficial de Idiomas de Haro. La duración y las condiciones concretas de dicha cesión se determinarán en una próxima reunión.

Asimismo, tanto el director general como la jefa de Inspección Educativa han asegurado "que no se verá afectado ningún programa educativo que precise el alumnado del centro, siempre que se reúnan los requisitos establecidos para su desarrollo".

Por otra parte, la Administración educativa se ha comprometido a continuar realizando inversiones destinadas a mejorar el estado de los edificios del IES, así como a analizar las previsiones de alumnado para los próximos cursos, con el fin de valorar si fueran necesarias nuevas medidas.

Desde el IES Manuel Bartolomé Cossío se valora "de manera positiva el resultado de esta primera reunión".

"Deseamos agradecer todas las muestras de apoyo recibidas, las acciones realizadas y el calor mostrado durante estos días, especialmente por parte de la comunidad educativa - profesorado, alumnado y AMPA-, así como de sindicatos, grupos políticos y ayuntamientos", finaliza el comunicado.