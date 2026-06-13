El IES Rey Don García elabora los trofeos del V Torneo Reino de Nájera - IES REY DON GARCÍA

LOGROÑO, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alumnos del IES Rey Don García han realizado los trofeos que distinguirán a los finalistas del V Torneo Reino de Nájera, una de las citas deportivas más destacadas del calendario local. Las piezas, diseñadas y elaboradas íntegramente por el alumnado del departamento de Madera del centro educativo, representan el resultado de un proyecto formativo que combina aprendizaje técnico, creatividad y compromiso con el entorno.

Esta colaboración entre el IES Rey Don García y el Club Pelota Najerino refuerza los vínculos entre el ámbito educativo y el tejido asociativo de la ciudad, permitiendo al alumnado participar en una iniciativa real con una repercusión directa en la vida social y deportiva de Nájera.

Los estudiantes han intervenido en todas las fases del proceso, desde el diseño inicial hasta la fabricación final de los trofeos, aplicando los conocimientos adquiridos en el aula y enfrentándose a las exigencias de un encargo profesional.

Durante el acto, Antonio Hernández Lobo ha destacado el valor pedagógico de este tipo de experiencias. "Este proyecto representa perfectamente la formación que queremos ofrecer a nuestros alumnos: aprendizaje práctico, trabajo en equipo y vinculación con la sociedad de nuestro entorno. Ver cómo el resultado de su esfuerzo formará parte de un evento tan importante para Nájera es un motivo de orgullo para toda la comunidad educativa", ha señalado.

Por su parte, el presidente del Club Pelota Najerino, Rubén Benito, ha agradecido la implicación del centro educativo y el trabajo desarrollado por el alumnado. "Estos trofeos tienen un valor especial porque reflejan el talento y la dedicación de los jóvenes de nuestra ciudad. Son el mejor ejemplo de cómo la colaboración entre distintas entidades puede generar iniciativas enriquecedoras para todos", ha afirmado.

Más allá de su función como reconocimiento deportivo, los trofeos simbolizan la estrecha relación existente entre dos instituciones comprometidas con la formación, los valores y la promoción de la actividad deportiva. La iniciativa pone de manifiesto la capacidad de la Formación Profesional y de las enseñanzas técnicas para responder a necesidades reales, contribuyendo al desarrollo social y cultural del municipio.

Los galardones serán entregados este domingo, 14 de junio, durante las finales del V Torneo Reino de Nájera, que se celebrarán en el Frontón Municipal. Organizada por el Club Pelota Najerino, la competición reúne a algunas de las principales promesas de la pelota riojana y cuenta con categorías de base -infantil, cadete y promesas-, además de la categoría sénior élite, disputándose principalmente en la modalidad de mano parejas.

Con iniciativas como esta, el IES Rey Don García y el Club Pelota Najerino continúan fortaleciendo una colaboración que une educación, deporte y compromiso con la comunidad, situando a los jóvenes en el centro de proyectos que trascienden el ámbito académico y contribuyen al desarrollo de Nájera.