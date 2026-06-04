El IES Rey Don García participará por sexto año consecutivo en el Programa Escuela de Verano - IES REY DON GARCÍA

LOGROÑO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La comunidad educativa del IES Rey Don García ha recibido "con enorme satisfacción" la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) de la resolución relativa al Programa Escuela de Verano, una iniciativa destinada a ofrecer apoyo educativo a menores con dificultades de aprendizaje durante el periodo estival, dentro de las actuaciones de inclusión educativa y equidad financiadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

La participación del centro en este programa, por sexto año consecutivo, supone una magnífica oportunidad para seguir acompañando al alumnado más allá del curso escolar, reforzando el compromiso del instituto con la inclusión, la igualdad de oportunidades y el éxito educativo de todos los estudiantes. Esta continuidad refleja la consolidación de un proyecto educativo que se ha convertido en una referencia para muchas familias y alumnos de la comarca.

Para esta edición, que se desarrollará del 2 al 22 de julio, el IES Rey Don García ha diseñado una atractiva propuesta educativa bajo el lema 'Recorriendo España desde el insti', un proyecto que permitirá al alumnado descubrir la riqueza cultural, histórica, gastronómica y festiva de diferentes pueblos y ciudades de nuestro país a través de experiencias de aprendizaje dinámicas, creativas y participativas.

El programa combinará actividades de refuerzo educativo y desarrollo de la competencia digital con una amplia oferta de talleres y propuestas lúdicas, entre las que se incluyen actividades deportivas, manualidades, pintura, cocina, reciclaje, experimentos científicos, música, baile, teatro y excursiones. Todo ello culminará con una gran fiesta final que servirá para compartir los aprendizajes y experiencias vividas durante el verano.

La metodología del proyecto se basa en la coeducación y en la promoción de valores fundamentales como la igualdad, la inclusión, el respeto mutuo y la convivencia. A través de actividades adaptadas a las características y necesidades de cada participante, se fomentará el desarrollo personal y social del alumnado, contando para ello con monitores especializados en enseñanza y tiempo libre.

Desde el IES Rey Don García mostramos nuestro orgullo por formar parte, por sexto verano consecutivo, de una iniciativa que contribuye a que ningún estudiante se quede atrás. La confianza depositada en nuestro centro supone también un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación diaria del profesorado, las familias y todo el personal del instituto.

Para Antonio Hernández Lobo, director del instituto najerino, "se trata de una excelente noticia que queremos compartir con toda la comunidad educativa de Nájera agradeciendo al mismo tiempo el trabajo colectivo que hace posible que proyectos como este se conviertan en una realidad. Nuestro Proyecto Educativo sigue trabajando con la misma ilusión y compromiso para ofrecer a nuestro alumnado las mejores oportunidades de aprendizaje, crecimiento personal y desarrollo integral.