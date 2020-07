Ignacio Tricio será el nuevo portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño

LOGROÑO, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal Ignacio Tricio será el nuevo portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Logroño. Así lo ha anunciado el propio edil 'naranja', en una rueda de prensa en la que, junto con sus tres compañeros, han dado cuenta de la nueva conformación del Grupo, tras la entrada de Javier Garijo, por la sustitución de Julián San Martín tras dejar éste su acta.

Al inicio de la comparecencia de los cuatro ediles de Ciudadanos, Tricio ha agradecido el trabajo de hasta ahora portavoz en funciones, Marisa Bermejo "por su gran labor y sacrificio", así como de la otra concejal del Grupo Rocío Fernández y la secretaria de la formación, Sandra León, "por su grandísimo trabajo", y al portavoz parlamentario de Cs, Pablo Baena, "por su apoyo al Grupo".

Además, ha presentado al nuevo concejal 'naranja' en el Consistorio logroñés, Javier Garijo. "Estamos muy contentos de que Garijo nos acompañe con su buen hacer y experiencia, completa el Grupo con ganas de trabajar por todos los logroñeses. Estamos convencidos de que va a ser una gran representación", ha afirmado Tricio.

En este sentido, el nuevo portavoz municipal de Ciudadanos ha reseñado que "desde que nos comunicó que aceptaba el acta de concejal, nos hemos puesto a trabajar como grupo que somos y a tomar las decisiones", que, como ha recalcado, "se han adoptado por unanimidad".

Una unanimidad que se ha reflejado, en primer lugar, por la propia elección de Tricio como portavoz del Grupo, en sustitución de Marisa Bermejo "que no continúa porque es imposible compatibilizar su carrera profesional con la labor de portavoz".

En cualquier caso, Bermejo seguirá llevando las áreas de Asuntos Sociales, Logroño Deporte, Mujer, Empleo y Talento entre otras cuestiones. Rocío Fernández continuará igualmente con su "gran labor" en Desarrollo Urbano Sostenible, Tráfico y Vías Urbanas, Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda.

"Yo seguiré trabajando en Turismo, V Centenario, Patrimonio Histórico, Voluntariado y Atención Ciudadana y Relaciones Exteriores", ha señalado Ignacio Tricio, mientras que Javier Garijo "se encargará de Comercio, Economía, Hacienda, Teatro Bretón y Casa de las Ciencias además de Festejos". Seguirán como concejales liberados del Grupo el propio Ignacio Tricio y Rocío Fernández.

"Cada uno de nosotros nos apoyaremos en el resto, porque somos un equipo, trabajando los cuatro por el Grupo Municipal", ha resaltado el nuevo portavoz, quien ha apuntado que la remodelación, lo mismo que la toma de posesión de Garijo como concejal, se materializarán en el pleno de agosto -que se celebrará, como es habitual, el 30 de julio-.

Por su parte, Javier Garijo ha asegurado que "he tomado la decisión de incorporarme al Grupo Municipal de Ciudadanos porque el día que tuve una reunión con Ignacio, Marisa y Rocío y me presentaron el proyecto que tenían para Logroño, me resultó muy interesante y porqué no decirlo: me sentí como en casa".

"Me gusta una frase que dice: cuando una persona se incorporar a un equipo, cada uno hará mejores a los demás. Este Grupo Municipal de Cs, tiene un equipo excepcional, de personas que estamos dispuestos a dar lo mejor de cada uno de nosotros para mejorar la vida de los logroñeses", ha señalado el nuevo edil 'naranja'.

Por último, a preguntas de los medios de comunicación, Tricio ha recordado al anterior portavoz del Grupo, Julián San Martín, a quien ha agradecido su labor "en la pasada Legislatura y en los meses que ha estado de ésta". "La relación es y será siempre muy buena", ha asegurado.

"Ahora somos cuatro personas en este Grupo. Cuatro personas con muchísimas ganas de trabajar, de dar todo lo posible para que se nos oiga y para mejorar la vida de Logroño y de los logroñeses", ha concluido Ignacio Tricio.