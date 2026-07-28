IGUAL A TI pone en marcha la "Maleta Viajera en Lectura Fácil", un proyecto para fomentar la lectura inclusiva - IGUAL A TI

LOGROÑO, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación IGUAL A TI ha puesto en marcha la 'Maleta Viajera en Lectura Fácil', una iniciativa creada por el Grupo de Accesibilidad Hazlo Fácil con el objetivo de fomentar el hábito lector entre las personas con discapacidad intelectual.

El proyecto nace con una doble finalidad: acercar la Lectura Fácil a los diferentes centros y servicios de la asociación y crear una comunidad lectora en la que las personas participantes puedan compartir experiencias, recomendaciones y actividades en torno a los libros.

La maleta recorrerá todos los centros de IGUAL A TI, permaneciendo aproximadamente tres meses en cada uno de ellos. Durante ese tiempo, las personas usuarias podrán disfrutar de las lecturas, intercambiar opiniones y participar activamente en un proyecto colaborativo que seguirá creciendo en cada una de sus paradas.

Además de prestar libros, la iniciativa busca generar un espacio de participación donde cada centro deje su huella. Para ello, la maleta incorpora un cuaderno viajero en el que las personas pueden escribir qué libro les ha gustado más, recomendar lecturas, compartir opiniones sobre las historias o proponer actividades relacionadas con la lectura.

También podrán añadir dibujos, fotografías y recuerdos, haciendo que la maleta se enriquezca con las aportaciones de todas las personas participantes.

El Grupo de Accesibilidad Hazlo Fácil, impulsor de la iniciativa, destaca que el proyecto va mucho más allá del préstamo de libros: "Queremos que esta maleta viaje llena de historias, pero también de las experiencias de todas las personas que la utilicen. Leer nos ayuda a aprender, a disfrutar y a compartir. Con este proyecto queremos que más personas descubran el placer de la lectura y que ningún libro tenga barreras para quien quiera leerlo."

UNA MALETA LLENA DE HISTORIAS.

La Maleta Viajera contiene 50 novelas adaptadas a Lectura Fácil, un registro de préstamos, un mapa con el recorrido por los centros de la asociación, el cuaderno viajero y carnés lectores para que cada persona pueda registrar sus lecturas.

Como elemento motivador, cada vez que una persona finalice un libro recibirá un sello en su carnet lector. Quien consiga completar cinco lecturas podrá responder a un pequeño reto relacionado con los libros leídos.

Si supera la prueba, recibirá un premio muy especial: un libro sorpresa que viaja envuelto dentro de la propia maleta y cuyo contenido permanece oculto hasta que alguien logra abrirlo.

UN PROYECTO CREADO POR PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL.

La 'Maleta Viajera en Lectura Fácil' ha sido diseñada por el Grupo de Accesibilidad Hazlo Fácil, formado por personas con discapacidad intelectual de IGUAL A TI que trabajan para hacer la información y el entorno más accesibles para todas las personas.

Con esta iniciativa, la asociación refuerza su compromiso con la accesibilidad cognitiva y con el derecho de todas las personas a disfrutar de la lectura, favoreciendo la participación, el intercambio de experiencias y el aprendizaje compartido entre los distintos centros de la entidad.

La lectura es una herramienta de inclusión, autonomía y participación. Con la Maleta Viajera, IGUAL A TI convierte cada libro en una oportunidad para compartir historias, crear vínculos y demostrar que la cultura debe ser accesible para todas las personas.

IGUAL A TI es una entidad social sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias, promoviendo apoyos personalizados que favorezcan su autonomía, inclusión y participación plena en la sociedad.

La asociación desarrolla su actividad a través de centros, servicios y programas especializados en diferentes etapas de la vida, siempre desde un enfoque basado en los derechos, la igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal.