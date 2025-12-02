IGUAL A TI se une al Día Internacional de las Personas con Discapacidad para reforzar la defensa de sus derechos - IGUAL A TI

LOGROÑO, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, la Asociación IGUAL A TI ha presentado las actividades programadas para conmemorar esta importante fecha.

Los representantes en la rueda de prensa han sido un grupo de personas con discapacidad intelectual del Centro de Atención Diurna (CAD) Áncora: Nacho Vera, Raúl Sesma, Aranzazu Sota. Julián Herce y Pilar Antoñanzas.

Durante el encuentro, también han anunciado los ganadores del Concurso de Carteles convocado por la entidad, que busca visibilizar y sensibilizar sobre los derechos y necesidades del colectivo.

El propósito de estas actividades es transmitir a la sociedad un mensaje de concienciación acerca la situación de las personas con discapacidad intelectual, un colectivo que posee habilidades y potencial suficiente para lograr su plena integración en la comunidad.

EN MARCHA POR LA DISCAPACIDAD INTELCTUAL

Este año, la Asociación IGUAL A TI organiza nuevamente la Marcha Áncora, que tendrá lugar este martes, 3 de diciembre, a las 11 horas. El recorrido comenzará en la estatua de la Matrona y continuará por el Paseo del Mercadal, pasando por la rotonda del Ayuntamiento. Luego, seguirá por la Calle General Gallarza, la Avenida Valvanera y la Calle Bebricio, hasta llegar a los portales del Ayuntamiento de Calahorra.

Al concluir la marcha, en la rotonda del Consistorio, se leerá un manifiesto elaborado por las personas con discapacidad intelectual que acuden al centro Áncora.

Este manifiesto abordará las reivindicaciones del colectivo y buscará generar conciencia sobre la importancia de garantizar sus derechos.

También el 3 de diciembre, entre las 11 y las 13 horas, IGUAL A TI instalará un estand con productos artesanales en el Paseo Mercadal. Todos los artículos han sido elaborados por personas con discapacidad intelectual en el taller del centro Áncora.

Se expondrá una amplia gama de productos y regalos navideños, disponibles para que tanto el público en general como las empresas puedan adquirirlos.

Con estos actos se desarrolla la campaña de sensibilización que la entidad está llevando a cabo desde octubre hasta junio del próximo año en los centros educativos de La Rioja Baja.

Durante este periodo se realizan charlas presenciales en las aulas y los escolares también visitan el CAD Áncora. Las charlas están dirigidas al alumnado de 6o de Educación Primaria a quien se explica el funcionamiento diario y los programas del centro.

Los representantes de la Asociación IGUAL A TI han expresado su agradecimiento al Ayuntamiento de Calahorra por su apoyo, así como al Gobierno de La Rioja, que, gracias a la financiación de los fondos europeos, ayudan al centro Áncora a promover sus proyectos.

Asimismo, han invitado a toda la sociedad a participar en esta marcha y a unirse en la lucha por una sociedad más inclusiva y justa para todas las personas.

CONCURSO DE CARTELES

En el marco de la campaña de sensibilización por los colegios de La Rioja Baja se convocó, como cada año, el Concurso de Carteles con motivo del 3 de diciembre. Esta edición ha sido muy bien recibida, logrando un total de 222 diseños.

Elena Calvo Simón ha sido la ganadora del concurso con su obra titulada 'Capaz de todo a mi manera'.

Su diseño participaba dentro de la Categoría General, y el jurado ha valorado los diferentes elementos del dibujo y su mensaje inclusivo. El premio está dotado de 300 euros.

La ganadora de la Categoría de Discapacidad ha sido Raquel Fernández Velilla con un dibujo titulado 'Somos capaces de hacer muchas cosas'.

En Categoría Escolar la ganadora ha sido María Ceniceros Carbonell del colegio Escolapios de Valencia con su obra 'Mírame a mí no a mi discapacidad'.

En esta edición el jurado ha estado compuesto por el concejal del Ayuntamiento de Calahorra, David Antoñanzas; la restauradora Mª José Herreros Los Santos. También por una profesional de la Asociación IGUAL A TI, Ma José San Juan Mangado y dos personas que acuden al CAD Áncora, Jonathan Larry Juspian Padua y Pilar del Prado Escudero.

Los carteles ganadores han sido elegidos entre 222 obras de las cuales 9 se han presentado en la categoría general, 145 en la categoría escolar, 22 en la categoría de discapacidad y 46 descartados por no cumplir con las bases del concurso.