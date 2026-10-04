La II Cata de vinos de Rioja Oriental y gastronomía cambia de fecha y ubicación ante las previsiones meteorológicas

Cartel de Feria de Vinos aplazado - AYUNTAMIENTO DE CALAHORRA

LOGROÑO, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación 'Calahorra, qué rica estás' ha decidido aplazar la celebración de la II Cata de vinos de Rioja Oriental y gastronomía, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Calahorra, debido a las previsiones meteorológicas adversas para este fin de semana.

La actividad se celebrará finalmente el domingo 1 de noviembre, en horario de 11,30 a 16,00 horas y en la carpa que se instalará en el paseo del Mercadal, coincidiendo con el Festival de Halloween. La cita reunirá a 12 bodegas de la Denominación de Origen Calificada Rioja y a 12 establecimientos hosteleros calagurritanos, que ofrecerán una propuesta enogastronómica pensada para disfrutar de los vinos de Rioja Oriental y de la gastronomía local en un ambiente festivo y familiar.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Calahorra, miembro de la asociación Rioja Oriental desde 2018, reafirma su compromiso con la promoción del sector vitivinícola de esta zona de La Rioja, el apoyo a la hostelería local y el impulso de actividades que contribuyan a dinamizar la ciudad y atraer visitantes.

Durante la jornada se habilitará un punto de venta de tiques para las diferentes degustaciones. Los asistentes podrán adquirir una copa serigrafiada con el logotipo de la asociación por 2 euros, necesaria para la degustación de vinos. Cada consumición tendrá un precio de 1,50 euros, aunque también se ofrecerá un bono de cuatro vinos por 5 euros.

En cuanto a la oferta gastronómica, los pinchos tendrán un coste de 3 euros por unidad, mientras que el bono de cuatro pinchos podrá adquirirse por 10 euros. Además, la programación incluirá talleres infantiles, espectáculos de magia y música en directo, convirtiendo la cata en una propuesta de ocio para todos los públicos y una oportunidad para disfrutar de la gastronomía y los vinos de Rioja Oriental en el corazón de la ciudad. El Ayuntamiento de Calahorra y la asociación 'Calahorra, qué rica estás' animan a vecinos y visitantes a reservar la nueva fecha y disfrutar de una jornada que volverá a unir vino, gastronomía y entretenimiento para toda la familia.