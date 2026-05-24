La II Feria de Bodegas de Rioja Oriental reunirá el 1 de junio en Calahorra a profesionales de varios sectores

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LOGROÑO, 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Hostelería y Hotelería de Calahorra, y "tras el éxito de la primera edición celebrada el pasado año", organiza la II Feria de Bodegas de Rioja Oriental para Profesionales, una cita que volverá a convertir a Calahorra en punto de encuentro del sector vitivinícola, gastronómico y hostelero de La Rioja y territorios cercanos.

El evento tendrá lugar el próximo lunes 1 de junio de 2026 en el Parador Nacional de Turismo de Calahorra, y estará dirigido exclusivamente a profesionales de la hostelería, hotelería, distribución, comercio especializado y otros agentes vinculados al sector agroalimentario.

La feria nace con el objetivo de seguir impulsando el conocimiento, la comercialización y la visibilidad de los vinos de Rioja Oriental, una zona vitivinícola con enorme personalidad, diversidad y potencial, fomentando además el contacto directo entre bodegas y profesionales para generar nuevas oportunidades de negocio y colaboración.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto 'Calahorra, ¡qué rica estás!', una estrategia de promoción turística, gastronómica y enoturística impulsada desde los hosteleros de Calahorra para poner en valor el producto local, la hostelería, el vino, la huerta y la identidad gastronómica del territorio.

Jesús Simón Martínez-Aldama, presidente de la Asociación de Hostelería y Hotelería de Calahorra, destaca que "esta segunda edición supone un paso más en la consolidación de un proyecto que nació con la intención de acercar Rioja Oriental a los profesionales de la hostelería y generar conexiones reales entre bodegas, distribuidores y restauradores".

Además, señala que "desde Calahorra queremos seguir impulsando iniciativas que ayuden a poner en valor nuestra gastronomía y el enorme potencial enoturístico de Rioja Oriental. Creemos que el vino es también una forma de promocionar territorio, cultura y turismo".

Durante la jornada, las bodegas participantes dispondrán de espacios de exposición y degustación donde presentarán sus vinos y proyectos a los asistentes.

Además, muchas de ellas darán a conocer también sus propuestas vinculadas al enoturismo, un aspecto cada vez más importante en el desarrollo económico y turístico de Rioja Oriental.

La gastronomía que acompañará las catas volverá a contar con protagonismo del producto local y la colaboración de empresas agroalimentarias y conserveras calagurritanas, reforzando así la unión entre vino, huerta, conserva y hostelería como parte de la identidad gastronómica de Calahorra.

La organización trabaja ya en una edición ampliada y con mayor alcance que la celebrada en 2025, con el objetivo de incrementar la participación de profesionales y consolidar esta feria como una cita de referencia dentro del calendario profesional del sector en La Rioja.

La primera edición, celebrada también en el Parador de Calahorra, contó con una gran acogida y reunió a bodegas, almazaras, hosteleros, distribuidores y representantes institucionales en una jornada marcada por las catas y las ponencias sobre el futuro del sector agroalimentario y hostelero.