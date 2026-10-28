El III Ciclo de Cine Acogimiento en Familia comienza este jueves en Logroño con la proyección gratuita de 'Paddington'

Archivo - Imagen de 'Paddington'. - SONY PICTURES - Archivo

LOGROÑO, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El III Ciclo de Cine Acogimiento en Familia, impulsado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja y la Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR), comenzará este jueves, 29 de octubre, con la proyección de 'Paddington' (2014), de Paul King.

La sesión tendrá lugar a las 18,30 horas en los Cines Siete Infantes de Logroño, con entrada gratuita. Al término de la película, se celebrará un coloquio con familias de acogida y se habilitará una mesa informativa para las personas interesadas en conocer mejor esta medida de protección de la infancia.

El ciclo, que alcanza su tercera edición, busca acercar a la ciudadanía la realidad del acogimiento familiar y favorecer el conocimiento de las distintas formas de ofrecer cuidados y acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que no pueden permanecer con sus familias de origen.

Según los datos facilitados por la Dirección General de Servicios Sociales e Instituto de Igualdad del Gobierno de La Rioja, en octubre se contabilizaban 98 menores atendidos en un total de 89 familias, de las que 55 correspondían a acogimiento en familia extensa, 29 en familia ajena y cinco a familias colaboradoras.

En este contexto, el presidente de AFAAR, Juan Llach, subraya que "en AFAAR creemos que el acogimiento familiar es la mejor medida de protección para aquellas niñas, niños y adolescentes que, por diferentes razones, no pueden vivir con su familia de origen, aunque mantengan con ella cierto vínculo".

Respecto a la finalidad de esta iniciativa, Juan Llach ha explicado que "apostamos por el cine como vehículo de sensibilización y divulgación, y en torno a él pretendemos crear un espacio de diálogo y de empatía".

"Este Ciclo de Cine -añade- pretende dar a conocer el acogimiento desde una perspectiva cercana y participativa, sensibilizar sobre la realidad de muchos menores y normalizar todos los modelos de familia".

'PADDINGTON' Y TRES PROYECCIONES MÁS.

La película que abrirá el ciclo, 'Paddington' (2014), está dirigida por Paul King, tiene una duración de 95 minutos y es apta para todos los públicos.

Narra la llegada a Londres de un joven oso que busca un hogar y encuentra acogida en la familia Brown. A través de su historia, la cinta aborda cuestiones como la integración, los vínculos afectivos y el sentimiento de pertenencia.

La programación continuará el jueves 5 de noviembre con 'Verano 1993' (2017), de Carla Simón, apta para todos los públicos. La película relata la adaptación de Frida, una niña de seis años que, tras la muerte de su madre, comienza una nueva etapa de convivencia con la familia de su tío.

El 12 de noviembre se proyectará 'Marsella' (2014), de Belén Macías, no recomendada para menores de 12 años. La historia sigue el viaje de una niña de nueve años, su madre biológica y su madre de acogida en busca del padre de la menor.

El ciclo finalizará el jueves 19 de noviembre con 'Un poeta' (2025), de Simón Mesa Soto, no recomendada para menores de 16 años. La cinta presenta a un poeta de Medellín que descubre el talento para la poesía de una joven y decide acompañarla en su desarrollo personal y artístico.

Todas las sesiones se celebrarán a las 18,30 horas en los Cines Siete Infantes, con entrada gratuita, coloquios y una mesa informativa. El III Ciclo de Cine Acogimiento en Familia cuenta con la colaboración de Cines Siete Infantes, Cruz Roja y Adoptia.

SOBRE AFAAR.

La Asociación de Familias Adoptantes y de Acogimiento de La Rioja (AFAAR) es una entidad sin ánimo de lucro que acompaña y apoya a familias en procesos de adopción y acogimiento.

Ofrece información, orientación y espacios de encuentro, e impulsa actividades de sensibilización para promover el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en un entorno familiar seguro.