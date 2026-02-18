El III Concurso de Sumilleres reivindica el origen ensalzando la diversidad de Rioja

La coordinadora de Bodegas Familiares, Ana Jiménez, junto con el director general de ARGRAF, Alberto Torroba, y el exveedor del Consejo Regulador, Pedro Salgero - BODEGAS FAMILIARES

El III Concurso de Sumilleres, que se celebrará el 23 de marzo, reivindicará el origen del vino ensalzando la diversidad de Rioja en un encuentro en el que sumilleres deberán adivinar en una cata ciega la zona geográfica, variedad de uva y estilo de elaboración.

El evento, que ha sido presentado hoy en rueda de prensa por la coordinadora de Bodegas Familiares, Ana Jiménez, junto con el director general de ARGRAF, Alberto Torroba, y el exveedor del Consejo Regulador, Pedro Salgero, coincidirá con la fiesta presentación de añada 2025 de Bodegas Familiares.

"Nuestra intención", ha dicho Jiménez, "es ayudar a descubrir la región vitícola más conocida y a la vez más desconocida del país por su extraordinaria diversidad natural de suelos, climas y de variedades de uva".

En este sentido, ha recordado las palabras del ganador de la segunda edición, Iván Sánchez (del dos estrellas Michelín de Daroca de Rioja), que dijo que en Rioja "ahora se habla de origen y la crianza ha pasado a un segundo plano".

"Ese cambio de discurso es muy importante para nosotros, para las pequeñas y medianas boegas", ha ensalzado; y de ahí, ha dicho, lo de 'La Otra Rioja'. Esa "diversidad" es lo que se mostrará en el concurso, que se desarrollará en el Restaurante Delicatto.

Así, Salgero ha señalado cómo "estamos acostumbrados a hablar de Rioja Baja, u Oriental, Rioja Alta y Alavesa; pero no es la única división, se pueden hacer divisiones por suelos o divisiones de maduración".

De hecho, en el Consejo Regulador se trabaja, en los Boletines de Maduración, con veinte zonas diferentes, "porque no todas van madurando igual".

Entre esas veinte zonas para la maduración o las tres clásicas, en este concurso se proponen siete que promueve la asociación de las bodegas familiares.

"Me parece este un reto muy divertido, ponerse a prueba como profesional para intentar identificar el origen de esos vinos en cada una de estas siete zonas", ha visto.

Además, los participantes, alrededor de cincuenta, deberán saber qué variedad es la que se ha utilizado para su elaboración y cuáles han sido los métodos de elaboración.

Jiménez ha reconocido que el sector está "en un momento difícil y complicado" pero, a la vez, ha dicho, "es un gran momento de creatividad, de profesionales más y mejor formados que nunca en la elaboración de vinos".

Un evento "muy divertido, como ya ha demostrado en otras ocasiones", ha dicho Torroba, "que despierta interés entre los profesionales tanto riojanos como de buena parte de toda España".

Los premios volverán a ser, como en otras ocasiones, 3.000 euros para el ganador, un segundo premio de mil euros y dos accessit de quinientos euros cada uno.